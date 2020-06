Benevento verso la A. Mastella: "Festeggiamo la squadra dai balconi, diamo esempio"

Benevento-Juve Stabia sarà la gara che può regalare ai sanniti la promozione in A. Questa sera il "Ciro Vigorito" sarà teatro del match più atteso dell'anno, ma, anche in virtù dell'ordinanza firmata sabato, il sindaco di Benevento Clemente Mastella invita i tifosi giallorossi alla massima prudenza in eventuali festeggiamenti.

Questo, riprendendo Il Mattino - edizione Benevento, il messaggio del primo cittadino: "Domani sera (stasera, ndr) con tantissime probabilità, spero con quasi certezza, finalmente ritorneremo in Serie A. Vorrei invitare tutti alla massima compostezza, gioiamo con una vitalità e con una chimica esplosiva e straordinaria ma fermiamoci là. Non facciamo assembramenti perché il virus è ancora attivo seppur a distanza da noi. Daremmo un segno molto bello, veramente incredibile, se ad esempio tutta la città sui balconi, sulle finestre, sulle terrazze, accogliere il passaggio dei calciatori, dello staff tecnico e dei dirigenti. Saremmo un po’ singolari da questo punto di vista e potremmo entrare anche nel Guinness dei primati. Chi abita nei vicoli e non per le strade principali può farsi ospitare dal balcone, dalla terrazza di un vicino. Mi auguro che tutto vada per il meglio".