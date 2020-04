Benevento, Viola: "Abbiamo stravinto la B. Manca solo qualcosa per la A"

Nicolas Viola, centrocampista del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia: “La ripresa in Serie B? Dovesse ripartire la Serie A non credo ci saranno problemi neanche in B. Detto ovviamente che la salute viene prima di tutto ma con i giusti protocolli sono pronto a chiamare. Inzaghi? Non molla neanche a distanza. Chiama tutti i giorni e lo standard degli allenamenti è rimasto molto alto. Quando potremo riprendere avremo fatto il lavoro giusto per continuare il percorso. La Serie A? Non sono scaramantico, il campionato lo abbiamo stravinto anche se ci manca ancora qualcosa e faremo di tutto per portarlo a casa prima possibile. Inzaghi poi ci ha trasmetto quella mentalità vincente che ci mancava”.