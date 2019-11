© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Un Benevento retrocesso dalla A, e ora in corsa per riacciuffare quella categoria che rimane il principale obiettivo del club.: come ha testimoniato, nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Nicolas Viola, bandiera sannita. Che si è poi concentrato anche su mister Filippo Inzaghi: “Era un mito del Milan degli invincibili per cui tifavo. Mi hanno sorpreso la sua costanza e l’umiltà nonché la sua voglia di vincere. Come ripete lui, mai accontentarsi di nulla e migliorarsi sempre: ha lavorato tantissimo anche sulla testa. Perché la mancata Serie A è stata dura da digerire. Abbiamo archiviato subito quella brutta esperienza ed eccoci qui. Poi lo staff è qualificatissimo. Questo ci aiuta tanto. E la società offre una qualità impressionante anche sotto questo punto di vista. In ciò siamo già da A. Manca di tagliare il traguardo, perciò incrociamo le dita. Le caratteristiche di Inzaghi? L’equilibrio e la capacità di trovare sempre i punti deboli dell’avversario. Questo Benevento sa difendere e attaccare sempre al massimo delle proprie possibilità. Poi esistono gli errori, naturalmente”.