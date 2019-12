Benevento, Viola: "Oggi mi sono divertito. Il gol più bello? Il terzo"

© foto di Andrea Rosito

Nicolas Viola, mattatore della serata con la tripletta spettacolo, interviene ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio di Benevento – Trapani. L’ex Reggina si porta a casa il pallone: “Il pallone è già con me, è un ricordo che porterò ed è molto importante. Oggi mi sono divertito, sono contento che la squadra abbia vinto e di aver dato un contributo importante per fare i tre punti. Sono rimasto scottato dall’ultima retrocessione, ho fatto di tutto per rimanere e per conquistare questa promozione”.

L’antiBenevento? Secondo Viola è nella testa: “Solo noi stessi possiamo perdere questo campionato, dobbiamo lottare su ogni pallone ed in ogni partita. Se giochiamo sempre con questa intensità non possiamo mancare l’obiettivo. Adesso abbiamo la mentalità vincente, siamo sulla strada giusta, i vecchi si sono adeguati alla categoria, i nuovi si sono ambientati subito”.

Sui tre gol: “Ho fatto tutte e tre le cose che so fare, sono felice per quello che sto facendo, è bello allenarsi insieme e lavorare tutti i giorni insieme.La solidità difensiva è l’arma in più in questo campionato, anche perché se non prendiamo gol anche con il minimo sforzo riusciamo a vincere con una rete di scarto. Il gol più bello dei tre? Il terzo”.