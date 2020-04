Benevento, Viola: "Stiamo facendo qualcosa di unico. Inzaghi ci ha trasmesso la sua fame"

Ospite dei canali social di GianlucaDiMarzio.com Nicolas Viola, centrocampista del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale del calcio, in bilico fra l’emergenza sanitaria e la voglia di tornare in campo: “Stiamo facendo qualcosa di unico. Questa è una squadra diversa rispetto a quella di due anni fa. Siamo stati costruiti per vincere il campionato. Nessuno si sarebbe aspettato questo cammino, però devo dire che è scattato qualcosa in noi. Vogliamo vincere sempre. Pensiamo sempre alla partita successiva e non ci accontentiamo mai. Inzaghi? Lui ci ha trasmesso tutta la sua voglia e la sua fame. Pensare a cosa ha vinto in carriera e vederlo lavorare con questa ferocia è sorprendente. E’ un esempio per tutto il gruppo. Il ritorno in campo? Noi vogliamo terminare la stagione, ovviamente la prima cosa è la salute e la sicurezza di tutti. Il nostro obiettivo è andare in Serie A. Questa società, questa squadra e i suoi tifosi lo meritano”.