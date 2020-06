Berlusconi: "Il mio Monza in B? Mai avuto dubbi. Punteremo ai vertici della Cadetteria"

Un progetto triennale che dovrà portare il Monza in Serie A, ma intanto un primo step è arrivato perché i brianzoli hanno intanto acciuffato la Serie B: il Consiglio Federale, circa i campionati di C, ha deliberato per la promozione delle prime classificate, e tra queste figurava anche la squadra lombarda, per quel che concerne il Girone A.

Attraverso la sua pagina Facebook, il presidente del club Silvio Berlusconi ha così festeggiato il traguardo: "Il mio Monza in B? Mai avuto dubbi. ll Monza è partito in testa e lì è sempre rimasto, aumentando via via il vantaggio. Il Monza allestirà una squadra per puntare al vertice della Serie B".