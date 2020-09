Blanchard promuove Paganini: "A Lecce, per di più nella serie cadetta, farà senz’altro bene"

Luca Paganini è approdato al Lecce, e si appresta adesso a iniziare il nuovo campionato con la formazione giallorossa. Di lui, dalle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno, ne ha parlato l'ex difensore Leonardo Blanchard, che con l'attaccante ha condiviso lunghi anni con la maglia del Frosinone: "Dà garanzie in entrambe le fasi, caratteristica che lo rende prezioso in qualsiasi scacchiere tattico. Ha fisicità e gamba, è dotato di estro ed è intuitivo sotto porta. Non a caso in ogni campionato garantisce un personale bottino di gol e di assist. È stato impiegato nel tridente d’attacco nel 4-3-3, ma anche a centrocampo, nel 3-5-2 e nel 4-4-2. A Lecce, per di più nella serie cadetta, farà senz’altro bene. Si farà apprezzare dai suoi nuovi tifosi, in quanto è abituato a dare sempre tutto".