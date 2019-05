Brescia, contatti con Mirabelli per la poltrona di direttore sportivo

Il Brescia dopo la promozione in Serie A è pronto alla svolta societaria con l’attuale direttore sportivo Francesco Marroccu che potrebbe salutare, risolvendo il suo contratto, dopo essere stato uno degli artefici della vittoria del campionato di Serie B. Secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport sarebbero in corso dei contatti con Massimiliano Mirabelli che potrebbe così sostituire Marroccu come uomo mercato anche se avanza la soluzione interna legata al nome di Stefano Cordone. Come segretario generale invece è in arrivo Giuseppe Mangiarano, già con Mirabelli al Milan.