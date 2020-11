Brescia, da monitorare Ndoj e Jagiello: problemi muscolari per i due centrocampisti

Nella settimana della sosta, in casa Brescia ci sarà tempo per recuperare alcuni infortunati. La preparazione delle Rondinelle è infatti ripresa, e mister Diego Lopez dovrà fare i conti con le condizioni non ottimali dei centrocampisti Emanuele Ndoj e Filip Jagiello: il primo è alle prese con un problema muscolare accusato già nella gara contro il Cosenza, per il quale si sono resi necessari controlli medici, mentre per il secondo si parla di una fastidio, sempre muscolare, di lieve entità.

A comunicarlo è il sito ufficiale dei lombardi.