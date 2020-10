Brescia, Lopez e l'esonero di agosto: "Con Cellino la stima rimane immutata"

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione Diego Lopez, tecnico uruguaiano alla sua seconda avventura sulla panchina del Brescia è tornato a parlare anche dell'esonero arrivato dopo il termine della passata stagione: "Non è un problema di stima da parte del presidente, quella rimane. Lui prende delle decisioni, ma non capita soltanto qui a Brescia. Mi è capitato altre volte. La cosa importante è essere tornato con tanta voglia di far bene. Io potevo anche scegliere di non tornare, ma l'ho fatto perché ho voglia di riscatto. Io non sono qui per la stima del presidente, ma perché ho voglia di riprendere il lavoro iniziato qualche mese fa".