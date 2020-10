live Brescia, Lopez: "L'obiettivo è quello di tornare in A, Cellino ha dato un segnale forte"

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la diretta!

12.15 - Tra pochi minuti Diego Lopez, nuovo allenatore del Brescia, interverrà all'interno della sala stampa del centro sportivo di Torbole per commentare il suo ritorno sulla panchina delle Rondinelle.

12.37 - È iniziata la presentazione di mister Lopez.

Si è dato una spiegazione per il suo esonero?

"Non è un problema di stima da parte del presidente, quella rimane. Lui prende delle decisioni, ma non capita soltanto qui a Brescia. Mi è capitato altre volte. La cosa importante è essere tornato con tanta voglia di far bene. Io potevo anche scegliere di non tornare, ma l'ho fatto perché ho voglia di riscatto".

Come rilegge quel comunicato di fiducia del presidente?

"Io non sono qui per la stima del presidente, ma perché ho voglia di riprendere il lavoro iniziato qualche mese fa".

Il contratto è ancora in essere? Questa pausa di 40-50 giorni è servita per ricaricarsi le pile?

"Siamo andati in B insieme e insieme dobbiamo tornare. Il contratto? Non devo chiarire le cose sul contratto. Quando uno sta fuori guarda il calcio, ma anche quello che si deve migliorare. Quando le cose vanno bene o male bisogna sempre migliorare".

Il modulo resterà sempre il 4-4-2?

"Sono stati presi giocatori con caratteristiche diverse, si può anche fare questo modulo. Vedendo le caratteristiche, cercherò di mettere nelle condizioni giuste tutti i giocatori. A Cagliari ho giocato col 5-3-2 perché ho sfruttato le caratteristiche di chi c'era. Ho visto la prima partita del Brescia e ho visto il modulo, era sempre un 4-4-2".

Adesso inizia un nuovo campionato.

"Il campionato è appena iniziato, bisogna essere protagonisti sia in casa che fuori. Bisogna essere uniti, tante squadre forti hanno giocatori di qualità ma non vincono perché manca il gruppo. Bisogna sempre difendere la maglia di una squadra che merita la serie A. Ho voglia di finire un discorso e un lavoro iniziato lo scorso anno, siamo sempre all'inizio di un campionato".

TMW - Qual è l'obiettivo di questa squadra?

"L'obiettivo è la serie A. La squadra ha qualità, il presidente ha dato un segnale forte tenendo tutti i giocatori".

TMW - Da chi si aspetta qualcosa di più? Chi deve trascinare questo gruppo in A?

"Il gruppo. Io sono convinto che un campionato non lo vince un solo giocatore, dobbiamo essere forti in un campionato dove troveremo tante difficoltà. Dalle difficoltà si esce fuori col gruppo".

C'è qualche regista naturale in questa squadra?

"Si può farlo Van de Looi, ma uno deve allenare e capire il giocatore. Ma può giocare in quel ruolo".

Ha sentito Delneri?

"L'ultima volta che ho parlato con il mister è stato prima di andare via, poi non ho avuto più contatti".

Se lo aspettava di poter tornare?

"Nel calcio può succedere di tutto. È vero che Delneri doveva fare altro, ma la decisione la prende il presidente. Io sono tornato con tanta voglia di fare bene. Nel calcio vedo cose molto più strane".

Il gruppo ha la stessa voglia che ha lei?

"Il Brescia deve essere consapevole che non sarà lo stesso campionato dello scorso anno. Si deve cercare di fare bene tutto, sia in casa che fuori. Bisogna rischiare qualcosa di più. Loro hanno voglia di fare bene, dopo la retrocessione tutti hanno voglia di far capire che è stato solo un episodio. Il primo obiettivo rimane la serie A, senza dubbio".

12.56 - È terminata la conferenza stampa di mister Lopez.