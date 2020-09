Brescia, Ndoj sui social: "Ho sbagliato, non dovevo uscire. Ma non accusatemi di altro"

vedi letture

Attraverso i propri profili social Emanuele Ndoj, centrocampista del Brescia, ha voluto scusarsi per aver violato la quarantena che doveva rispettare essendo stato trovato positivo al Covid, smentendo però le ricostruzioni che lo volevano al bar con gli amici: "Ho sbagliato. Non dovevo uscire di casa. È vero. Mi dispiace e chiedo scusa. Volevo solo prendere un po' d’aria perché da settimane non uscivo di casa. Ma accusatemi solo di questo. Non fatelo per colpe che non ho. Non ho mai messo in pericolo nessuno, ho salutato degli amici incontrati per caso, da lontano, e non sono mai entrato in nessun bar. Era mezzanotte passata e quel bar, a 500 metri da casa mia, era chiuso da più di un’ora e non c’era più nessuno. Peraltro ero negativo all’ultimo tampone fatto e sarei risultato negativo anche a quello del giorno dopo. Dovevo avere pazienza e aspettare il secondo esito, ok, lo ammetto. Ma non metterei mai in pericolo qualcuno”.