Il Brescia continua a sondare il terreno per un attaccante di spessore che possa potenziare il reparto offensivo. Come riportato dal Giornale di Brescia sono due gli obiettivi che si sono aggiunti nelle ultime ore alla già lunga lista del ds Marroccu. Si tratta di Raul Asencio, attualmente in prestito al Benevento, e Alessandro Matri del Sassuolo. Sul primo c’è la concorrenza della Cremonese, mentre il secondo potrebbe restare in Emilia specialmente dopo il gol segnato nell’ultimo turno di campionato.