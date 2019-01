Brescia, oggi è il giorno di Dessena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Dessena da oggi sarà un calciatore del Brescia. L’esperto centrocampista infatti si unirà agli uomini di Corini questo pomeriggio dopo che nella giornata di ieri l’affare era rischiato di saltare. Come ricostruisce il Giornale di Brescia infatti il club, che nei giorni scorsi aveva trovato l’accordo col calciatore per due anni e mezzo di contratto, si era irrigidito di fronte alle richieste del Cagliari che chiedeva tra i 500 e gli 800 mila euro per liberare il calciatore. Una cifra ritenuta eccessiva, visto che Dessena andrà in scadenza a giugno, che si era detto pronto anche a far saltare la trattativa. Alla fine però le parti hanno trovato l’accordo, anche grazie alla ferma volontà del calciatore di vestire la maglia delle Rondinelle, e oggi arriverà la attesa fumata bianca.