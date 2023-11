ufficiale Olbia, rinnovo fino al 2026 per Daniele Dessena

Daniele Dessena proseguirà la propria avventura all'Olbia. La conferma ufficiale del rinnovo di contratto triennale è arrivata tramite un comunicato ufficiale da parte del club sardo: "La società rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del calciatore Daniele Dessena. Daniele firma un contratto che lo legherà ai Guardiani del Faro sino a giugno 2026. La società formula al giocatore un grande in bocca al lupo", si legge. Arrivato nel febbraio 2023, Dessena è tornato in Sardegna dopo l'avventura in prestito con la Virtus Entella.

In questa stagione l'ex Parma e Cagliari tra le altre ha collezionato sette presenze mettendo a segno due gol.