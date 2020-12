Brescia, Ragusa: "Stiamo lavorando tutti per ritornare nella condizione migliore"

L'esterno del Brescia Antonino Ragusa ha parlato al termine del match vinto contro la Reggiana: "Stiamo lavorando tutti per ritornare nella condizione migliore ed è chiaro che più giochi e più stai meglio - riporta Bresciaingol.com -. C'è poco tempo per allenarsi tra una gara e l'altra, ma l'importante è farsi trovare pronti. Personalmente sono venuto a Brescia per cercare di dare una mano alla squadra e fare qualcosa d'importante. E credo proprio che questa squadra possa dare fastidio a chiunque. Lo dimostra il fatto che giochiamo tutte le partite per vincere, senza paura. Cosa è cambiato con mister Dionigi? La consapevolezza che quanto fatto fin lì non bastava e tutti dovevamo dare qualcosa in più per noi e per l'ambiente. Il feeling con Torregrossa? Con Ernesto mi trovo benissimo. Ha qualità importanti e riesce sempre a metterti in condizione di fare gol. E' sicuramente un giocatore di categoria superiore