Brighenti saluta Cremona: "Qui cresciuto come uomo. Questa è casa mia"

Dal sito della Cremonese arriva la lettera di saluto di Andrea Brighenti alla piazza grigiorossa nel giorno del suo trasferimento a Monza:

“Vorrei innanzitutto ringraziare il Cavalier Giovanni Arvedi, che comprendendo il mio stato d’animo ha accolto la mia espressa volontà di aprire un nuovo ciclo professionale concedendomi la possibilità di chiudere questa importante e fondamentale esperienza grigiorossa.

In questi anni trascorsi a Cremona sono cresciuto sia come persona sia come giocatore e accanto a me è cresciuta la mia famiglia, che in questa città è stata accolta a braccia aperte e che qui si è sempre sentita a casa.

Un ringraziamento particolare, condiviso con mia moglie Silvia, va all’equipe dell’Ospedale Maggiore coordinata dal dottor Riccardi per come siamo stati seguiti nel percorso che ha portato alla nascita di Mauro e agli insegnanti della scuola dell’infanzia Sacro Cuore e della scuola elementare Bissolati che hanno seguito la formazione e la crescita dei nostri bambini.

Vorrei poi ringraziare i compagni di squadra che ho incontrato sul mio cammino in questi cinque anni e mezzo, tutto il personale degli uffici, lo staff sanitario, i fisioterapisti Sandro, Andrea, Carlo, i magazzinieri Daniele e Pedro. Di ognuno di loro conserverò un ricordo indelebile per quello che hanno saputo trasmettermi in questa lunga esperienza in grigiorosso.

Un grazie anche ai giornalisti locali per la professionalità e la sensibilità dimostrate nei miei confronti.

Il mio ringraziamento finale va a Cremona, alla sua gente e ai suoi tifosi per la stima e l’affetto che mi hanno sempre trasmesso, anche nei momenti più difficili.

Una cosa è certa, lascio questa maglia portando con me ricordi bellissimi e indelebili che neppure il tempo potrà cancellare.