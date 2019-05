Caos B, Balata: "Saranno fatte profonde riflessioni a 360°"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega di B Mauro Balata ha parlato ai microfoni di Picenotime.it a margine della prima giornata della 15esima edizione del Torneo Città di Ascoli-Memorial Giuseppe MascettiA me interessa tutelare e preservare il nostro campionato. Quest’anno abbiamo avuto il campionato, a detta di molti, più bello da quando è nata la Lega di Serie B. Purtroppo ci sono fatti che purtroppo non dipendono né da me né dalla mia Lega su cui ci saranno da fare profonde riflessioni. Ora questo non è il momento di parlare o di far polemica. Io mi riservo, finite tutte queste situazione che certamente non abbiamo creato noi, di fare riflessioni a 360°”.