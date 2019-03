Carpi, Castori: "Squadra viva e in forma, a Palermo per fare risultato"

Fonte: carpifc.com

Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Palermo: "

Andiamo a Palermo con lo spirito giusto, tutte le partite per noi rappresentano una finale e, con tutto il rispetto e la massima considerazione per il Palermo, non importa quale sia l’avversario. Siamo esclusivamente concentrati su noi stessi. Non dobbiamo inventarci nulla, siamo in una buona condizione di forma generale per giocarci al massimo queste ultime dieci gare”.

“La classifica? Quando uno riposa e non gioca è normale che la classifica possa peggiorare. Abbiamo una partita in meno rispetto alle altre squadre vicine a noi, quando riposeranno gli altri avremo l’occasione per riguadagnare punti. Dobbiamo essere razionali e non umorali. La matematica ci permette di recuperare punti in queste dieci partite, dove avremo molti scontri diretti in casa. Crediamo di poter fare risultato a Palermo perché la squadra è viva, in forma e in condizione”.

“Il Var in B? Sicuramente aiuterebbe a correggere gli errori che capitano. Se ci fosse il Var, migliorerebbe la qualità delle partite”.

“Quanto successo in settimana fuori dal campo? La Società ha preso provvedimenti che condivido. Quando c’è un errore, è giusta una sanzione. Non penso che questa situazione possa creare problemi con i tifosi”.

“Il Palermo? Stellone ha giocatori di talento e molto forti. Il Palermo può sempre schierare una formazione di alto livello, sia col 4-3-1-2 o col 4-2-4. Dobbiamo essere bravi a essere all’altezza secondo i nostri princìpi di gioco”.