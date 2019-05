© foto di Federico Gaetano

Spunta un nuovo nome per il futuro del Carpi. Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino Maurizio Setti, patron dell'Hellas, avrebbe palesato interesse nella società messa in vendita da Stefano Bonacini. I due erano già stati nel club biancorosso ai temi della C2 e della C1 e la separazione era avvenuta per dei rapporti non più idilliaci che, però, adesso potrebbero essere sanati.