Cessione Pescara, il closing potrebbe arrivare a fine mese. O all'inizio di dicembre

Con tutta probabilità Leonardo Pavanati non riuscirà nel suo intento di subentrare a Daniele Sebastiani alla guida del Pescara nel corso di questa pausa del campionato. Secondo Pescarasport24.it infatti il closing fra le parti sarebbe slittato a cavallo fra novembre e dicembre anche a causa dei tempi burocratici resi ancora più lenti dalla restrizioni per il Covid-19. Pavanati continua intanto a lavorare per le fideiussioni necessarie all’acquisto del pacchetto di maggioranza e a definire gli accordi con l’attuale proprietà per il passaggio di mano.