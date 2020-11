Chievo, Aglietti: "Dopo 3 settimane di stop, la gara col Lecce è quella giusta per ripartire"

A tre settimana dall'ultima gara giocata, tornerà in campo il Chievo Verona, che domani, in occasione della 9^ giornata del campionato di Serie B affronterà il Lecce. Del match, nella consueta conferenza stampa pre gara, ne ha parlato il tecnico Alfredo Aglietti: "La squadra in questi 20 giorni ha lavorato davvero molto bene, è stato un peccato doversi fermare e non giocare a Vicenza un derby bello e sentito, ma ripartiremo domani con il botto: a Verona arriverà il Lecce, forse la rosa più completa e forte della B, che in questo momento è anche la più in forma. Hanno grande qualità, specie in avanti, e giocatori che possono risolvere la gara in ogni momento; sa partire da dietro, costruisce un bel gioco. Ma credo che noi, avendo rispetto degli avversari, possiamo fare la nostra gara, abbiamo le armi per combattere alla pari: sono fiducioso, vedo una squadra che ha voglia di giocare e ripartire, domani è la partita giusta. Magari con una squadra di bassa classifica a livello mentale poteva esser più dura, così sappiamo di essere obbligati a dare il 110%. Giocheranno miglior difesa contro miglior attacco? I numeri dicono questo, ma vorrei che qualcosa cambiasse, vorrei che anche noi si concretizzasse un po' di più per quello che creiamo".

Nota su mister Corini: "Con Eugenio abbiamo fatto il corso insieme a Coverciano, ha grande esperienza, gli è solo mancato il salto di qualità quando è andato in A, ma è un uomo davvero molto intelligente. La sua mano si vede sempre, negli ultimi anni ha fatto bene e ora ha l'opportunità di fare ancora meglio".