Ufficiale Ancora un ribaltone a Lecco. Esonerato Aglietti con il suo staff, torna Malgrati

Quello che già era stato annunciato è ora diventato realtà. È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il "Lecco comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Alfredo Aglietti, l’allenatore in seconda César Vinício Cervo De Luca e il preparatore atletico Daniele Sorbello. Al mister e al suo staff vanno il ringraziamento della società per l’impegno dimostrato in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera.

Contestualmente la società comunica di aver affidato a Mister Andrea Malgrati, con il collaboratore Francesco Nenciarini, la guida tecnica della prima squadra. Mister Malgrati allenerà in deroga fino al termine della stagione".