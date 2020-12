Chievo, Aglietti: “Gara difficile da raccontare, pecchiamo di carattere nei momenti decisivi”

Le dichiarazioni di Aglietti dopo Frosinone-Chievo 3-2.

Mastica amaro Alfredo Aglietti, dopo la sconfitta per 3-2 rimediata dal Chievo sul campo del Frosinone nonostante il doppio vantaggio. Queste le sue dichiarazioni a fine partita.

Mister, partiamo dal principio. Un primo tempo dominato per gioco e occasioni in cui siete andati giustamente sul 2-0: è stato l’inizio che volevi?

“Raccontare questa partita è difficile. Credo che per 42 minuti si sia visto un Chievo bellissimo: abbiamo fatto due gol e potevamo segnarne altri. In un momento un po’ casuale di spinta loro abbiamo subito un gol, non riuscendo a rinviare bene una palla e con un mezzo fuorigioco. Abbiamo subito questo 2-1 e, rientrando negli spogliatoi, tutto quello che avevamo fatto fino a quel momento è stato non vanificato ma visto in modo differente. Ha dato coraggio a loro, mentre a noi dubbi e preoccupazioni. Questo si è visto all’inizio del secondo tempo, poi la partita si è riequilibrata. Potevamo fare gol noi così come loro e noi ancora una volta abbiamo sbagliato delle occasioni assurde. Quando sbagli così tanto, il calcio ti punisce. Dobbiamo fare ancora una volta mea culpa, ma se non capiamo determinate situazioni faremo fatica a fare il salto di qualità”.

Hanno pesato le assenze?

“Quando una squadra scende in campo contro un avversario forte come il Frosinone e per tempo fa quello che ha fatto il Chievo, è inutile parlare di assenze. Quello di cui bisogna parlare e che forse, a livello caratteriale, pecchiamo un po’ nei momenti topici della partita. Questo va al di là di chi gioca, perché è successo un po’ con tutti”.