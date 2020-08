Chievo, Aglietti: "Sappiamo di potercela giocare con tutti. Sarà così anche con lo Spezia"

Vigilia di gara in casa Chievo Verona, con la squadra ormai prossima alla semifinale playoff contro lo Spezia. Un punto della situazione, in conferenza stampa, è stato fatto da mister Alfredo Aglietti: "La vittoria contro l'Empoli, che segue una rincorsa importante, ci ha dato tanta carica: è stata una battaglia, una partita intensissima fatta di mille situazioni in cui tutte e due le squadre potevano portare a casa il match, ma questo è sintomo di positività, abbiamo vinto soffrendo ma prendendo convinzione. Chiaro poi che le tossine iniziano a farsi sentire, ma siamo carichi. La gara adesso sarà da gestire nei 180', e una la dobbiamo vincere, ma è chiaro che dobbiamo essere intelligenti nel farlo nella maniera giusta, serve tanto equilibrio: si deve aver ben chiaro il nostro ruolo nella semifinale, partiamo leggermente svantaggiati ma spero si offra prestazioni di rilievo come nell'ultimo periodo. Recuperiamo Vaisanen, sono però da valutare Di Noia e Garritano, che spero però di avere: sia dall'inizio che a gara in corso sono elementi importanti, specie adesso che abbiamo la rosa corta".

Sulla partita: "Sarà una gara simile a quella con l'Empoli, anche loro un 4-3-3 molto veloce e organizzato, una rosa completa sotto ogni reparto e ora leggermente più riposata di noi, anche se questo conta relativamente. Perché non è solo l'aspetto fisico a far la differenza, anche noi abbiamo una certa tecnica e partire alla pari con l'avversario è sicuramente positivo".

Conclude: "Ho percepito fiducia da parte di tutti, ma quella non l'abbiamo mai persa, abbiamo sempre pensato di poter arrivare a questo obiettivo e giocarcela con tutti. E così sarà anche domani sera".