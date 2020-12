Chievo, De Giorgis: "Puntiamo ai play off. Su Garritano valuteremo a tempo debito"

Intervistato da Telenuovo il dirigente del ChievoVerona Giorgio De Giorgis ha parlato del momento della squadra veneta e degli obiettivi: “In questo momento non abbiamo un organico così diretti da puntare alla Serie A diretta, ma abbiamo un gruppo ben assortito, motivato e con la voglia di mettersi in evidenza. Ci sono giocatori molto importanti che stanno giocando e mettono la giusta pressione a chi scende in campo. Lo scorso anno siamo entrati ai play off come ottavi e vogliamo ripeterci. Ci sono tante squadre forti che lo scorso anno hanno vacillato e in questa stagione si sono riprese molto bene. - continua De Giorgis come riporta Tggialloblu.it - Tutti dicono che servirebbe un grande goleador, ma confido in Djordjevic. Poi ci sono Fabbro, De Luca e Margiotta che stanno facendo molto bene e questo significa che tutto il gruppo lavora nella stessa direzione. Mercato? A destra siamo coperti, nell'ultimo giorno di mercato ci sono stati tre profili importanti che si sono avvicinati ma più per la volontà delle loro società di vendere che per volontà dei giocatori. In avanti non penso che possa arrivare Di Carmine che è un giocatore dell’Hellas e prima di scendere in Serie B ci penserà sicuramente più di una volta. E poi io sono soddisfatto di Djordjevic e non lo cambierei. Devo fare i complimenti ad Aglietti che sta facendo un ottimo lavoro con i ragazzi, sa gestire molto bene il gruppo. Garritano? Sta crescendo tantissimo e in maniera costante, potrebbe essere che a gennaio qualcosa intorno a lui si possa muovere, ma valuteremo a tempo debito se sarà il caso di trattenerlo o meno”.