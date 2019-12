© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Intercettato dai microfoni di DAZN, il centrocampista del Chievo Giovanni Di Noia ha così analizzato la gara decisa dal suo fantastico gol: "Quanti abbracci ho preso? Va benissimo, sono contento perché ho passato un brutto periodo dopo l'infortunio. Meglio di così non poteva andare. Siamo contentissimi perché ci siamo confermati e possiamo dire la nostra per vincere il campionato. Se giocherei domani? No, accettiamo il giorno di riposo - ride, ndr -. Abbiamo dimostrato che in casa siamo molto forti, dobbiamo migliorare in trasferta e alla fine tireremo i conti. Siamo un grande gruppo, ognuno lavora per i compagni e non per se stesso. Marcolini? Vive tanto lo spogliatoio, perché ha giocato e sa cosa vuol dire. Spero di averlo ripagato".