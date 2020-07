Chievo, Garritano: "Felice per il gol playoff, dobbiamo crederci fino in fondo"

Le dichiarazioni di Garritano dopo Chievo-Pescara 1-0.

Qualificazione last minute ai playoff per il Chievo, che contro il Pescara centra la terza vittoria consecutiva. Un successo firmato da Luca Garritano, che ha commentato la sfida ai microfoni di Dazn.

Sei l’uomo dei playoff, perché hai deciso le ultime due sfide contro Benevento e Pescara. Ci racconti emozioni e sensazioni?

“Sono contento, perché la squadra dopo il lockdown sta dando tutto. Dopo le prime partite ci stiamo togliendo qualche soddisfazione, però la strada è ancora molto lunga e ce la metteremo tutta per coronare un sogno”.

Non avresti dormito per il gol sbagliato poco prima della rete del vantaggio. Come ti sei sentito in quel momento?

“Ero dispiaciuto, ma ha fatto una gran parata anche Fiorillo. Sono contento di aver segnato e di aver aiutato la squadra a centrare questi playoff. Adesso recuperiamo le energie, perché ci aspetta un’altra battaglia”.

Stasera tante occasioni: siete la squadra che crea di più dopo il Benevento, ma avete l’ottavo attacco. Questo è il punto dove dovete migliorare, proprio in vista dei playoff?

“Sicuramente creiamo tanto e in qualche circostanza concretizziamo poco. Però la squadra c’è, è viva e lotta. Sono sicuro che miglioreremo anche in questo”.

Cosa vi chiede Aglietti, che un anno fa questo percorso lo ha già fatto e lo ha portato fino in fondo?

“Ci chiede di crederci, perché lui l’anno scorso fino a dieci minuti dalla fine dell’ultima partita era fuori dai playoff. E’ riuscito a vincere una partita entrando da ottavo, ci ha creduto lui e la squadra che allenava. Sono arrivati fino in fondo e la stessa cosa dobbiamo fare noi. Ci dobbiamo credere, perché siamo un gruppo forte, che lotta e ce lo meritiamo”.

Come arrivate ai playoff dal punto di vista fisico?

“Fa caldo per noi, così come per i nostri avversari. E’ un clima particolare, con cui non siamo abituati a giocare. Quando però centri un obiettivo come i playoff dove sono tutte finali, la condizione fisica lascia il tempo che trova. Bisogna andare oltre, metterci il cuore e tutto quello che si ha”.