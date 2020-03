Chievo, Giaccherini: "La ripresa? Non prima del 2021. Servirà tanto tempo"

vedi letture

Ad aprire le pagine dedicate alla Serie B de La Gazzetta dello Sport di oggi sono le parole di Emanuele Giaccherini, centrocampista del Chievo: “Peccato per lo stop proprio quando stavo iniziando a giocare con con continuità Non mi resta che prepararmi e farmi trovar pronto, mi auguro si ricominci. Anche a porte chiuse. Perché la gente avrà un’occasione di svago. E perché la vita di molti è scandita dalle partite e tutto quel che ci gira attorno. Ho amici che d’estate s’annoiano senza Mondiali o Europei. Il calcio tornerà come prima? La schiarita vera la vedo nell’estate del 2021, ci vorrà tempo per riappropriarci delle solite abitudini”