Chievo, Giaccherini: "Vignato ed Esposito hanno un grande futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Emanuele Giaccherini, centrocampista del ChievoVerona, ha parlato a Seriebnews.com del momento della squadra e dei propri obiettivi personali: “A 34 anni dopo tanti anni di Serie A è difficile iniziare dalla cadetteria, sopratutto a livello d’orgoglio ed emotivo. Si affrontano squadre diverse che con tutto il rispetto non sono Juve, Milan o Inter. All’inizio l’ho un po’ subita, anche perché sento di poter giocare ancora ad alti livelli, ma siamo retrocessi sul campo e non ci sono alibi. Anzi, questo mi motiva per il mio obiettivo, tornare in Serie A e farlo meritatamente. Vogliamo vincere il campionato o quantomeno centrare la promozione. Non abbiamo subito molto il contraccolpo, noi ci siamo fermati contro il Perugia e poi abbiamo avuto grande continuità. - continua Giaccherini soffermandosi sui giovani – Vignato lo conoscevo già visto che l’anno scorso si allenava con noi, ha grandissime qualità e deve soltanto tirarle fuori, ha un grande futuro davanti. Anche Esposito ha qualità, un grande potenziale ed è più maturo dei suoi 20 anni. Nel panorama calcistico ci sono pochi forti come sono loro a quest’età”.