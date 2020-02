Chievo, Marcolini: "Dobbiamo stare attenti al Livorno. E far venir fuori tutti i loro limiti"

vedi letture

Il tecnico del ChievoVerona Michele Marcolini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Livorno: “Dobbiamo stare molto attenti a chi abbiamo di fronte perché nonostante sia innegabile che il Livorno abbia dei problemi e sia in fondo alla classifica, bisogna ricordare che nella gara d’andata ci mise in grande difficoltà. Giocare a porte chiuse è un altro aspetto da non sottovalutare perché dovremo trovare altrove le motivazioni per vincere. Il Livorno ha qualità importanti, ha fisico e velocità e noi dovremo essere bravi a spingere e cercare di far venire fuori tutti i loro limiti. Nelle ultime sette gare abbiamo subito solamente tre goal, siamo la terza miglior difesa del campionato ed ora dobbiamo concentrarci di più sulla fase realizzativa perché segniamo meno di quanto non creiamo. - continua Marcolini come riporta Tggialloblù.it - Per quanto riguarda la squadra non ci saranno Di Noia e Ongenda a cui si aggiunge Ceter che ha accusato un fastidio muscolare. Rientrano invece Cesar ed Esposito, due calciatori a cui ho fatto molto affidamento finora. Dickmann? Non ci deve essere preoccupazione, nelle ultime gare ho preferito l'esperienza e la gestione di Frey alla spinta e propensione in avanti di Lorenzo, ma ora stanno entrambi in grande forma e deciderò all'ultimo chi scenderà in campo”.