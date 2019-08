C'è delusione in casa Chievo per la sconfitta all'esordio in campionato con il Perugia, ma nelle parole di mister Marcolini c'è anche la consapevolezza che la gara del Curi è solo il primo passo di un lungo percorso di crescita. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa, raccolte da TgGialloblu.it:

"Sapevamo che sarebbe stata dura, ma il nostro primo tempo mi è piaciuto. Sono un po' rammaricato perché almeno un punto si poteva cogliere. Siamo venuti qui a Perugia in assetto da work in progress, pertanto già dalla prossima gara mi aspetto qualcosa in più. Nella prima frazione abbiamo sbagliato due occasioni importanti che avrebbero potuto chiudere la gara. In cosa siamo mancati? In difesa si sono compiuti errori grossolani ed il Perugia ne ha approfittato segnando due calci di rigore. Ci siamo un po' disuniti ed anche la lucidità è venuta a mancare. Se sotto porta fossimo stati più cinici, il risultato sarebbe stato un altro".