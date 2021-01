Chievo, Margiotta: "Volevamo i 3 punti, ma era importante non perdere"

Le dichiarazioni di Margiotta dopo Vicenza-Chievo 1-1.

L’attaccante del Chievo Francesco Margiotta ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 1-1 contro il Vicenza.

Un gol importante, che ha permesso al Chievo di ottenere l’ottavo risultato utile consecutivo. Non vi vediamo però contentissimi.

“Noi volevamo i 3 punti oggi. Sicuramente se vincevamo era un passo in avanti, ma l’importante era non perdere”.

Sono due punti persi?

“Eravamo sotto, quindi comunque è un punto guadagnato. Volevamo vincere, ma è sempre bene non perdere”.

Cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo?

“Giocando ogni tre giorni non è facile fare sempre bene. Bisogna giocare sempre allo stesso modo, talvolta riesce e altre no. Oggi è andata così, comunque l’importante era non perdere”.

La continuità che ha il Chievo vi sta spingendo verso i playoff.

“L’obiettivo è quello, di arrivare più in alto possibile. Se non perdi comunque muovi la classifica, quindi è positivo”.

Per te il quarto gol in campionato. Sei entrato a gara in corso, ma subito “cattivo”.

“I gol fanno piacere, soprattutto se aiutano a fare risultato. Questa è la strada, devo continuare così”.

Per te era un mezzo derby, perché hai giocato nell’altra squadra di Vicenza.

“Questa è una cosa che fa ridere, comunque l’importante era non perdere”.

Ora arrivano due partite contro Ascoli e Cittadella: possono testare il vostro reale obiettivo.

“Ci servono per capire cosa fare di questo campionato. Se faremo bene potremo ambire a obiettivi importanti”.

A chi dedichi il gol?

“Lo dedico alla mia ragazza”.