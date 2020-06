Chievo, Obi: "Felice per gol e prestazione, abbiamo reagito alla grande"

Le dichiarazioni rilasciate da Obi dopo Chievo-Frosinone.

Dopo la bruciante sconfitta interna contro lo Spezia, il Chievo tira fuori una delle migliori esibizioni stagionali battendo il Frosinone per 2-0. Una vittoria arrivata anche grazie al vantaggio firmato da Joel Obi, che ha commentato il match ai canali ufficiali del club.

Un gol dei tuoi, ovvero un classico inserimento da centrocampo nel cuore dell’area.

“Sono contento del gol, ma ancora di più per la prestazione della squadra che arrivava da una sconfitta immeritata. Dovevamo reagire, l’abbiamo fatto nel migliore dei modi e sono contento di questo”.

Avevano dipinto questa partita come una sorta di scontro definitivo tra due squadre che vogliono stare in alto ma, per diversi motivi, non sono ripartite bene. In campo avete dimostrato di esserci: questo dà benzina alla vostra rincorsa?

“Sì, il risultato era importante perché arrivato contro un’ottima squadra che è davanti a noi. Una vittoria che dà morale e che è importante in chiave classifica, perché ci avviciniamo al Frosinone e alle altre che stanno in alto”.

Hai giocato vicino al giovane Esposito, mentre in tante altre partite avete giocato in momenti diversi. Come ti trovi con un ragazzo così giovane e quanti consigli gli stai dando?

“Esposito è un grande giocatore, molto giovane e con la consapevolezza di poter aiutare la squadra con le sue doti. Possiamo aiutare lui, sfruttare le sue qualità e soprattutto essere sempre a disposizione della squadra”.

Con questa vittoria il Chievo lascia l’ottavo posto, che occupava da un po’: ora siete settimi e la classifica in alto è più corta. Un occhio lo continuate a dare?

“Bisogna sempre guardare le squadre che si trovano avanti a noi, ma anche quelle che stanno dietro. Così si cresce: sappiamo quelli che sono i nostri obiettivi e dobbiamo pensare partita dopo partita”.

Questa Serie B regala quasi ogni tre giorni uno scontro diretto. Venerdì andrete a Chiavari contro la Virtus Entella, ma state dimostrando di stare bene fisicamente.

“La squadra sta bene e lo sta dimostrando soprattutto in allenamento. Questo campionato dimostra che non ci sono partite facili: dovremo affrontare al meglio l’Entella e giocare per vincere”.