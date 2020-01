Chievo, onestà Marcolini: "Rammaricato per il pari, ma buon Empoli"

Fonte: Claudia Marrone

Michele Marcolini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come sempre onesto nelle sue analisi, il tecnico del Chievoverona Michele Marcolini ha commentato in conferenza stampa il pareggio conquistato dalla sua squadra sull'ostico campo dell'Empoli: "Non ci facciamo condizionare dalla classifica, a mio avviso l'Empoli resta una delle formazioni più attrezzate per le zone importanti della graduatoria. Nel primo tempo hanno prodotto un gioco importante e creato i presupposti per passare in vantaggio, ma siamo stati bravi a riorganizzarci senza perdere la bussola. Nella ripresa, fatto l'1-1, abbiamo cercato in tutti i modi di ribaltare il risultato: ci manca questo benedetto salto di qualità, il campo non ci premia ma eravamo a cospetto di una signora squadra e la risposta caratteriale mi lascia ben sperare per il futuro. Ho visto un Chievo propositivo, a tratti padrone del campo. Si può fare sempre meglio, non ci accontentiamo. Sono felice, tuttavia, della qualità e dell'intensità mostrata fino all'ultimo secondo".