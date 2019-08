Chievo, Pellissier: “Alcuni giocatori vengono istigati contro le società”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parlando della situazione di Mariusz Stepinski il direttore dell’area tecnica del ChievoVerona Sergio Pellissier si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sia sulla valutazione che viene fatta del centravanti polacco sia su chi da dietro le fila mette i giocatori contro le società d’appartenenza: “La situazione è che il Chievo non vuole regalarlo a 3 milioni, è scontato. Sarebbe una perdita per il Chievo. Abbiamo sempre creduto in lui e riteniamo che visto che c'è una marea di trasferimenti, anche di giocatori che non hanno mai calcato il campo a 9 o 10 milioni di euro, non vedo perché un giocatore ambito lo si debba dar via a 3 milioni. Credo sia abbastanza logico. Valuteremo qualsiasi offerta se poi lui vorrà andare via a tutti i costi deciderà il presidente. Al momento è del Chievo e deve essere al 100%. - conclude Pellissier - Il mercato poi incombe ed è una problematica, vengono fatte delle promesse enormi, vengono magari istigati giocatori contro le società per cambiare aria.".