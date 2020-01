Chievo, Pellissier: "Ongenda il profilo giusto per sostituire Vignato"

© foto di Aurelio Bracco

A margine della presentazione di Hervin Ongenda, attaccante francese ex PSG arrivato al Chievo, ha preso la parola anche il ds del sodalizio veronese Sergio Pellissier: "Avevamo seguito Ongenda anche in estate con l'idea di trovare un giocatore con le qualità di Vignato, con il quale sostituirlo e il ragazzo sembrava quello giusto. Ad agosto poi non siamo riusciti a trovare l'accordo. Adesso è stato il momento giusto per completare l'operazione. Si tratta di un giocatore valido con i piedi, che sa saltare l'uomo, ha un ottimo tiro e un assist eccezionale. Adesso servirà il tempo per inserirsi, speriamo il prima possibile. Ongenda è qui per tornare grande, rimettendosi in gioco per sei mesi con una opzione per le prossime due stagioni. Questo serve al Chievo: giocatori che hanno entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco".