Chievo, Pellissier: "Se facciamo il salto di qualità, arriveranno i risultati"

Dalle colonne del Corriere di Verona, per analizzare una certa sterilità offensiva, ha parlato il responsabile dell’area tecnica del Chievo Verona Sergio Pellissier, che ha spronato la squadra: "Preoccupati? No, assolutamente. Ma manca la cattiveria di voler fare gol. Tante volte tiriamo perché dobbiamo tirare. Oppure facciamo la prima cosa che ci capita. Oppure pensiamo troppo e sbagliamo. Quella voglia di cui parlo ti farebbe sopperire a mille cose. Però saremmo preoccupati se le prestazioni non fossero così buone. Invece siamo primi per indice di pericolosità e subiamo poco. Fin qui il Chievo gioca per vincere, gli altri per difendersi: anche col Pordenone già nel primo tempo, in 11 vs 11, eravamo al 70% di possesso palla. Se facciamo il salto di qualità, diventando cinici e rabbiosi e continuando a giocare così, i risultati arriveranno per forza".