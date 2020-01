© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 23 i calciatori convocati da Michele Marcolini per la sfida contro il Perugia di domani. Out Dickman e Vaisanen in difesa, mentre in avanti torna Ceter. Assente il neo acquisto Ongenda. Questo l'elenco completo:

Portieri: Semper, Pavoni, Nardi

Difensori: Cotali, Cesar, Leverbe, Frey, Brivio, Rigione, Colley

Centrocampisti: Obi, Esposito, Segre, Garritano, Giaccherini, Bertagnoli, Zuelli

Attaccanti: Pucciarelli, Rodriguez, Djordjevic, Meggiorini, Vignato, Ceter