Chievo-Salernitana, i convocati di Castori: Lombardi a disposizione

Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati. Restano fuori rosa i vari Firenze, Cernigoi e Kalombo, non è stato inserito nell'elenco nemmeno il giovane Galeotafiore. Non c'è il portiere Guerrieri che, a questo punto, potrebbe andare altrove in prestito. Prima assoluta in campionato per Leonardo Capezzi, scalpita Cristiano Lombardi.

PORTIERI: Belec, Micai, Russo;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Curcio, Gyomber, Karo, Lopez, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Lombardi, Schiavone;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.