Chievo, Semper: "Felice del riscatto, era il mio obiettivo principale"

Il Chievo oggi ha ufficializzato il riscatto di Adrian Semper. Il portiere, che ha firmato fino al 2024, è stato intervistato dal sito ufficiale del club: "Sono molto felice, questo è un passo importante per me e per la mia carriera. Quando sono arrivato al Chievo il mio primo obiettivo era quello di restare qui. Voglio ringraziare il presidente e il direttore, adesso voglio continuare a lavorare bene. Non vedo l'ora di tornare a difendere la porta gialloblù, saluto tutti i tifosi del Chievo".