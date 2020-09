Chievo, vice team manager ricoverato per Covid. Il dg: "Rimangono tre casi, uno da valutare"

Come riferisce trivenetogoal.it, citando il Corriere di Verona, Gennaro Sardo, ex difensore e ora vice team manager del Chievo Verona, è stato ricoverato in ospedale causa Coronavirus: le sue condizioni, però, non sono preoccupanti.

Ma è evidente che la cosa abbia messo in allarme il club. Il punto della situazione è stato fatto dal Dg gialloblù Corrado Di Taranto, direttore generale del Chievo, a fare il punto della situazione: «Ad oggi i casi rimangono tre, con un altro caso dubbio che sarà valutato nei prossimi giorni».