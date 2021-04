Ascoli, Polito si racconta: "De Zerbi e Caserta miei grandi amici. Anche Brighi e Cannavaro"

A Passione Ascoli, magazine mensile dell'Ascoli, è intervenuto il Ds bianconero Ciro Polito, che non ha solo parlato di calcio, ma si è raccontato anche nel privato.

Parlando dei suoi rapporti personali con i colleghi: “Premetto che ho tanti amici, a cui mi lega una stima profonda, ma che sento saltuariamente. Molti hanno giocato con me nelle giovanili, poi ce ne sono altri che sento frequentemente: De Zerbi è uno di questi, ha giocato con me ad Avellino e a Catania insieme anche a Sottil; siamo rimasti in grandissimi rapporti per tutto il tempo. Un altro grande amico, con cui ho un rapporto quotidiano, è Caserta, mi ha fatto iniziare a fare il DS a Castellammare e io ho iniziato a farlo allenare. Poi ci sono Paolo Bianco, nello staff di De Zerbi, Matteo Brighi, Paolo Cannavaro e Gennaro Sardo. Col tempo un legame fortissimo l’ho instaurato con Fabrizio Lorieri, una bandiera ad Ascoli, l’ho avuto come allenatore e ora siamo molto amici, spesso in estate sono a casa sua; è uno serio, in gamba, preparato, un uomo di calcio. Quando ho festeggiato i quarant’anni è venuto a Napoli da Forte dei Marmi”.