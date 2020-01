ChievoVerona, idea Morsay per la corsia mancina di centrocampo

© foto di Aurelio Bracco

Il ChievoVerona guarda in Svezia per rinforzare il proprio centrocampo e in particolare la fascia sinistra. L’obiettivo del club veneto, secondo quanto riferito da Sky Sport è Jonathan Morsay del Gif Sundsvall, club che milita in seconda serie.il classe ‘97 è un’idea del club gialloblù che nei prossimi giorni potrebbe muovere passi importanti per portarlo in Italia.