ChievoVerona, mercato oculato per puntare alla A. Con Ciciretti a caccia di riscatto

vedi letture

Il ChievoVerona punta con decisione a tornare in massima serie dopo aver fallito l'assalto nella scorsa stagione. Un obiettivo non facile perché probabilmente negli ultimi anni la Serie B non era mai stata così competitiva, ma in questo senso è stato portato avanti il mercato. In difesa, oltre la permanenza di Semper, sono arrivati due uomini di categoria come il terzino Mogos e il centrale Gigliotti, mentre in cambia di regia c'è Palmiero - uno degli uomini più contesi dell'estate - mentre l'attacco è stato rivoluzionato con Aglietti che potrebbe schierare un tridente tutto nuovo.

Il colpo: Alla caccia del riscatto dopo qualche stagione sottotono, Amato Ciciretti può essere l'arma in più della squadra veneta. L'ex Benevento deve ritrovarsi e l'ambiente veronese potrebbe fare al suo caso. A 27 anni ha una grande opportunità da non sprecare.

Le formazioni: Semper; MOGOS, GIGLIOTTI, Leverbe, Renzetti; Garritano, PALMIERO, Obi; CANOTTO, Djordjevic, CICIRETTI. Allenatore: Aglietti (confermato)

Acquisti: Adrian Semper (Dinamo Zagabria), Luigi Canotto (Juve Stabia), Amato Ciciretti (Napoli), Guillaume Gigliotti (Crotone), Felice D’Amico (Sampdoria), Elimelech Enyan (Atalanta), Luca Palmiero (Napoli), Vasile Mogos (Cremonese), Julian Illanes (Fiorentina), Manuel De Luca (Torino), Genny Rondinella (Savoia), Mattia Viviani (Brescia)

Cessioni: Riccardo Meggiorini (Vicenza), Andrea Magrini (Como), Nicola Dainelli (Virtus Verona), Michele Nardi (Cesena), Filippo Pavoni (Legnago)