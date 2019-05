© foto di Diego Fornero/TorinoGranata.it

Il Cittadella chiude avanti di una rete il primo tempo della semifinale d’andata dei play off di Serie B contro il Benevento. Decide una rete di Proia, bravo ad arrivare per primo su un pallone messo in mezzo da Finotto e battere Montipò di prima intenzione, al 10°. Partita viva e combattuta con gli ospiti che prima della rete veneta vanno vicini al gol in tre occasioni con Coda, due i pali colpiti dal centravanti sannita. Dopo lo svantaggio la squadra di Bucchi va poi vivina al pari con Bandinelli e Viola, mentre nel finale è Letizia a cercare la via della rete senza fortuna.

