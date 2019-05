Cittadella-Benevento, le formazioni ufficiali: sfida Moncini-Coda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la semifinale d’andata dei play off di Serie B il tecnico del Cittadella Venturato si affida alla coppia Finotto-Moncini supportata da Schenetti sulla trequarti. In mezzo al campo Proia e Branca affiancano capitan Iori, mentre in difesa Rizzo e Ghiringhelli saranno i terzini. Modulo speculare per Bucchi con Ricci alle spalle del duo Coda-Armenteros. In difesa Caldirola affianca Volta al centro con Letizia terzino sinistro. Queste le formazioni ufficiali:

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Moncini. A disposizione: Maniero, Benedetti, Parodi, Siega, Camigliano, Panico, Drudi, Scappini, Pasa, Bussaglia, Cancellotti, Diaw. Allenatore: Venturato

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Coda, Armenteros. A disposizione: Gori, Del Pinto, Antei, Di Chiara, Tuia, Costa, Improta, Buonaiuto, Gyamfi, R. Insigne, Crisetig, Vokic. Allenatore: Bucchi

Qui il live testuale della gara