Cittadella, D'Urso: "Covid? Dobbiamo conviverci, ma la paura c'è e non ti fa stare concentrato"

Il centrocampista del Cittadella Christian D’Urso ha parlato ai microfoni di Telechiara è tornato a parlare della pesante sconfitta contro il Pescara: “Sono punti persi, dovevamo fare la partita e vincere visto che noi eravamo tra le prime tre e loro ultimi, ma non è andata così. Dispiace perché ora c’è la pausa che non ci permette di rifarci subito come avremmo voluto, ma dovremmo cercare di arrivare alla sfida contro l’Empoli carichi e determinati. - continua D’Urso come riporta Cittadellasport.net - Il Covid? Noi abbiamo affrontato la sfida contro il Monza sapendo il giorno prima che il mister e Donnarumma erano positivi e c’è stata un po' di paura generalizzata anche perché molti di noi a casa hanno una famiglia e il pensiero andava a loro. Stessa cosa con il Pescara quando c’era paura di risultare positivi. La paura c’è e la testa va anche ad altre situazioni; però in questo momento ci dobbiamo convivere, e anche se è difficile dobbiamo provare a far finta di niente”.