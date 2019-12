Cittadella, Diaw: "Rischiato troppo con la Salernitana. Serva da lezione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande protagonista della prima parte di stagione del Cittadella, l’attaccante Davide Diaw ha parlato a Il Mattino di Padova della tripletta sfiorata contro la Salernitana e della vittoria sui campani: “Mi sarebbe piaciuto portarmi a casa il pallone. Siamo stati bravi, ma abbiamo patito un calo, non riesco a capire se mentale o fisico e abbiamo fatto riaprire una gara che era finita fino al quel momento, rischiando il pari all’ultimo minuto. - cotinua Diaw - Non doveva assolutamente accadere dopo un incontro del genere, anche perché loro hanno trovato i due gol che l’hanno tenuto in vita in un momento in cui in realtà non stavano facendo nulla, e questo ci ha tagliato le gambe. Quando sei avanti di 3 reti la gara deve finire, la squadra deve sistemarsi in modo da non esporsi a ripartenze. Ci servirà di lezione, ma in ogni caso ci prendiamo questi tre punti fondamentali”.