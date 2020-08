Cittadella, Diaw sul Frosinone: "Se la rigiocassimo 100 volte, la vinceremmo in 99 casi"

vedi letture

Smaltita la delusione per l’eliminazione dai play off l’attaccante del Cittadella Davide Diaw ha parlato al Gazzettino di quanto accaduto contro il Frosinone mercoledì scorso: “S si perde vuol dire che si è commesso qualche errore, ma l’ultima partita ci ha detto veramente male e usciamo a testa alta. Se rigiocassimo allo stesso modo per altre cento volte la partita, in 99 casi la vinceremmo. Volevamo passare il turno, non ce l’abbiamo fatta per un niente e rimane un grande amaro in bocca. - continua l’attaccante parlando anche del futuro -Uscire in questo modo ti fa arrabbiare ancora di più, anche se sappiamo che questo è il bello e al tempo stesso il brutto del calcio. Futuro? Ho ancora due anni, adesso non ci sto pensando, c’è solo tanta delusione”.